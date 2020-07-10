ЕС сожалеет о решении Турции превратить собор Святой Софии в мечеть

Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

"Айя-София имеет глубокую историческую общемировую ценность. Турция имеют глубокую традицию сохранения культурного наследия, равно как и признанную традицию интеллектуальной и культурной открытости. Решение Госсовета Турции об отмене одного из самых значительных постановлений правительства в современной истории о присвоении собору статуса музея и решение президента [Турции Тайипа] Эрдогана передать монумент под управление религиозным властям достойно сожаления. Турция обязалась способствовать продвижению межрелигиозного и межкультурного диалога и укреплению терпимости и сосуществования", - говорится в заявлении.