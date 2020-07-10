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Изменение статуса собора Святой Софии

ЕС сожалеет о решении Турции превратить собор Святой Софии в мечеть

Айя-София имеет глубокую историческую общемировую ценность, отмечается в тексте заявления верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля

БРЮССЕЛЬ, 10 июля. /ТАСС/. Евросоюз считает решение Турции о превращении собора Святой Софии (Айя-София) из музея в мечеть достойным сожаления.

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Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

"Айя-София имеет глубокую историческую общемировую ценность. Турция имеют глубокую традицию сохранения культурного наследия, равно как и признанную традицию интеллектуальной и культурной открытости. Решение Госсовета Турции об отмене одного из самых значительных постановлений правительства в современной истории о присвоении собору статуса музея и решение президента [Турции Тайипа] Эрдогана передать монумент под управление религиозным властям достойно сожаления. Турция обязалась способствовать продвижению межрелигиозного и межкультурного диалога и укреплению терпимости и сосуществования", - говорится в заявлении.

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