Протестующие у парламента в Белграде забрасывают здание петардами

БЕЛГРАД, 10 июля. /ТАСС/. Участники антиправительственной демонстрации у парламента в Белграде прорвали ограждение и забрасывают здание петардами.

Об этом сообщил в пятницу корреспондент ТАСС с места событий.

Начавшийся мирно протест перерос в беспорядки после ранения одного из участников акции. Инцидент произошел во время давки у металлических ограждений. Полицейские в гражданском, находящиеся в толпе, вытащили пострадавшего в безопасное место и оказали ему помощь в здании парламента. Их коллеги задержали нападавшего.