Лондон отказался от участия в программе ЕС по централизованным закупкам вакцин от COVID-19

ЛОНДОН, 10 июля. /ТАСС/. Великобритания не будет участвовать в программе ЕС по осуществлению централизованных закупок вакцин против нового коронавируса. Об этом говорится в письме, направленном в пятницу Еврокомиссии постпредом Соединенного Королевства при ЕС Тимом Барроу.

"Правительство Соединенного Королевства приняло решение в данном случае не присоединяться к внутренней инициативе ЕС, однако, учитывая нашу заинтересованность в обеспечении доступа всех нуждающихся к вакцине, мы по-прежнему стремимся укреплять взаимодействие с ЕС вне рамок данного проекта", - сказано в тексте документа, размещенного на сайте британского правительства.

Евросоюз намерен потратить около €2 млрд, размещая предварительные заказы на вакцину от лица 27 государств, являющихся членами сообщества. Как поясняется в письме, присоединившись к инициативе ЕС, Великобритания не имела бы возможности вести параллельные переговоры с производителями вакцин. Лондон, после Brexit сохраняющий возможность в течение 2020 года участвовать в общих проектах ЕС, также не имел бы права голоса при решении вопросов о выборе поставщиков, закупочных ценах, объемах закупок и сроках поставок.

Как ранее заявили газете The Guardian источники в британском правительстве, Великобритания рисковала бы получить необходимое количество вакцины с задержкой вплоть до полугода в случае участия в совместной с ЕС инициативе. Ранее королевство также не стало участвовать в программе ЕС по осуществлению централизованных закупок аппаратов искусственной вентиляции легких и средств индивидуальной защиты (СИЗ). Правительство подверглось за это жесткой критике, когда страна столкнулась с острым дефицитом СИЗ в разгар пандемии. В кабмине объясняли этот промах тем, что приглашение к участию в программе не было получено в срок, так как пришло на устаревший адрес электронной почты.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, сейчас в мире идет разработка более полутора сотен потенциальных вакцин от нового коронавируса. Больше двух десятков находятся на стадии клинических испытаний, включая две британские вакцины. Разработанная в Оксфорде вакцина AZD1222 SARS-CoV-2 на основе рекомбинантного вирусного вектора испытывается на людях с апреля, а первые результаты испытаний должны появиться к сентябрю. Она рассматривается как одна из наиболее перспективных, и Лондон уже заключил с британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca предварительную договоренность о приобретении 30 млн доз препарата, поставки которого будут осуществлять в приоритетном порядке.