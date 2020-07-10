Fox: Трамп может смягчить меру наказания экс-советника Стоуна 10 июля

НЬЮ-ЙОРК, 10 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп может смягчить наказание своего бывшего советника Роджера Стоуна, которому предстоит начать отбывать срок лишения свободы за дачу ложных показаний. Об этом сообщил в пятницу телеканал Fox News.

По его данным, Трамп, как ожидается, объявит о таком решении уже 10 июля. Глава государства ранее сообщил журналистам, что изучит просьбу Стоуна о помиловании.

Федеральный суд столичного округа Колумбия предписал 67-летнему Стоуну к 14 июля явиться в бюро тюрем для отбытия наказания. Трамп ранее назвал процесс над Стоуном несправедливым.

Экс-советник президента США был задержан в городе Форт-Лодердейл (штат Флорида) 25 января 2019 года и приговорен 20 февраля к трем годам и четырем месяцам тюремного заключения за дачу ложных показаний, попытки помешать расследованию со стороны Конгресса США и запугивание свидетеля. Сотрудники спецпрокурора Роберта Мюллера обвиняли Стоуна в попытке получить у организации WikiLeaks похищенные хакерами материалы, которые могли нанести ущерб сопернице Трампа на выборах 2016 года - кандидату от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Спецслужбы США инкриминируют России вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался почти два года бывший глава ФБР Мюллер. 18 апреля 2019 года Минюст США обнародовал его итоговый доклад, в котором спецпрокурор признал, что не выявил сговора выигравшего выборы Трампа с РФ. Сам Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период президентской кампании. Москва также называла беспочвенными утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.