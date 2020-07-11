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Изменение статуса собора Святой Софии

Президент Греции заявила, что изменение статуса Святой Софии подрывает диалог религий

Собор принадлежит человечеству и мировому культурному наследию, подчеркнула Екатерини Сакелларопулу

АФИНЫ, 11 июля. /ТАСС/. Решение Анкары превратить собор Святой Софии (Айя-София) в Стамбуле из музея в мечеть бросает вызов исторической памяти и подрывает ценности диалога религий. Об этом говорится в распространенном в пятницу поздно вечером заявлении президента Греции Екатерини (Катерины) Сакелларопулу.

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По ее словам, собор Святой Софии, памятник универсального характера, "принадлежит человечеству и мировому культурному наследию". "Это символ православия и всего христианского мира. Решение Турции превратить его в мечеть напрямую бросает вызов нашей исторической памяти, непоправимо подрывает ценности терпимости и диалога религий, а также наносит серьезный удар по ее отношениям с Грецией, Европейским союзом и международным сообществом", - подчеркнула глава государства.

Ранее в пятницу премьер-министр Кириакос Мицотакис заявил, что Греция решительно осуждает решение Турции превратить собор Святой Софии в мечеть. По словам премьера, этот акт повлияет не только на отношения Турции с Грецией, но и на ее отношения с Европейским союзом, ЮНЕСКО и мировым сообществом в целом. Глава МИД Греции Никос Дендиас назвал решение о превращении собора в мечеть провокацией. В свою очередь министр культуры и спорта Греции Лина Мендони заявила, что данное решение Анкары является вызовом всему цивилизованному миру. По ее мнению, президент Эрдоган "принял решение о культурной изоляции Турции".

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ТурцияГрецияИзменение статуса собора Святой Софии
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