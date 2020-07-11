СБ ООН не принял проект резолюции России по продлению трансграничной помощи Сирии

ООН, 11 июля. /ТАСС/. Совет Безопасности (СБ) ООН не принял второй российский вариант резолюции по продлению трансграничной помощи Сирии через один пропускной пункт на границу с Турцией. Об этом заявил в пятницу постпред Германии при ООН Кристоф Хойсген в качестве председателя СБ в июле.

"Четыре голоса "за", семь - "против", четыре воздержались. Проект резолюции не был принят, так как не получил достаточного числа голосов", - сказал он.

Как уточнил ТАСС источник в организации, документ поддержали Россия, Китай, Вьетнам и Южная Африка. Воздержались Индонезия, Нигер, Сент-Винсент и Гренадины и Тунис. Против проголосовали Великобритания, США, Франция, Бельгия, Германия, Доминиканская Республика и Эстония. 9 июля в СБ прошло голосование по первому варианту российской резолюции, который также не набрал нужного числа голосов.

Накануне первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что обновленный российский документ "позволит доставлять помощь через границу в сирийский Идлиб через КПП "Баб-эль-Хава" (на границе с Турцией) на протяжении одного года", - написал Полянский. Дипломат указал, что именно через этот пункт в район поступает 85% помощи, а формат доставки оставшейся части может быть изменен, так как за последнее время зона деэскалации уменьшилась на 30%.

Необходимость постепенного "сворачивания" механизма Москва объясняет изменившейся ситуацией на земле. Все больше районов в Сирии возвращаются под контроль правительства, следовательно, помощь может доставляться изнутри страны в координации с Дамаском, как это предписывается международным гуманитарным правом.

Ранее Россия и Китай повторно наложили вето на проект резолюции Германии и Бельгии, так как они предлагают продлить доставку помощи "в обход" Дамаска через два КПП с возможностью открытия третьего. Решение о начале трансграничных гуманитарных операций в Сирии СБ ООН принял в июле 2014 года. Срок его действия истекает 11 июля.