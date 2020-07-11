Жюри присяжных в США признало россиянина Никулина виновным по всем пунктам обвинения

НЬЮ-ЙОРК, 11 июля. /ТАСС/. Жюри присяжных в федеральном суде Северного округа Калифорнии в пятницу признало россиянина Евгения Никулина виновным по всем девяти пунктам предъявленных ему обвинений в киберпреступлениях. Об этом объявил на слушаниях в Сан-Франциско (штат Калифорния) судья Уильям Алсап. Трансляцию заседания вели с помощью программы Zoom.

Судья подчеркнул, что "решение было единодушным" и зачитал вердикт. Из него следует, что присяжные не согласились с утверждениями прокуратуры, касающимися двух разделов двух пунктов обвинения. Они касаются мотивов, которыми мог руководствоваться россиянин при якобы совершенном им незаконном проникновении в компьютерные системы двух американских компаний. Как пояснил судья, это означает, что Никулин все равно признан виновным по данным двум пунктам.

Алсап не уточнил, когда будет вынесен приговор. Присяжные начали совещаться в пятницу после того, как стороны обвинения и защиты выступили с заключительными заявлениями. На вынесение вердикта жюри потребовалось лишь несколько часов.

О деле Никулина

Власти США инкриминировали россиянину ряд преступлений, в том числе незаконное проникновение в компьютерные системы и кражу личных данных. Он был задержан 5 октября 2016 года в Праге. В ноябре того же года требование выдать Никулина поступило в Минюст Чехии от российской стороны. На родине его обвинили в краже через интернет $3,4 тыс. в 2009 году.

Чехия в марте 2018 года подтвердила, что Никулин был выдан американской стороне. Вскоре после этого он предстал перед судом в Сан-Франциско, где заявил о своей непричастности к хакерским атакам.