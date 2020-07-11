Защита россиянина Никулина намерена оспорить вынесенный по его делу в США вердикт

НЬЮ-ЙОРК, 11 июля. /ТАСС/. Защита россиянина Евгения Никулина, который в пятницу был признан виновным в киберпреступлениях судом присяжных в Сан-Франциско (штат Калифорния), намерена подать апелляцию. Об этом заявил ТАСС его адвокат Аркадий Бух.

"Однозначно подаем на апелляцию. Уже есть договоренность с семьей. Произошла большая несправедливость", - сказал он.

Как отметил защитник, психиатр, которого назначил судья, ранее признал Никулина "психически ненормальным". "Вероятно, там будут еще какие-то дополнительные аргументы", - добавил Бух. Он отметил, что на подачу апелляции отведено до 60 дней, но "из-за коронавируса могут быть какие-то изменения". "Но однозначно мы идем в апелляционный суд", - сказал он.

О деле Никулина

Власти США инкриминировали россиянину ряд преступлений, в том числе незаконное проникновение в компьютерные системы и кражу личных данных. Он был задержан 5 октября 2016 года в Праге. В ноябре того же года требование выдать Никулина поступило в Минюст Чехии от российской стороны. На родине его обвинили в краже через интернет 3,4 тыс. долларов в 2009 году.

Чехия в марте 2018 года подтвердила, что Никулин был выдан американской стороне. Вскоре после этого он предстал перед судом в Сан-Франциско, где заявил о своей непричастности к хакерским атакам.