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Дело обвиняемого в хакерских атаках Евгения Никулина
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Меру наказания россиянину Никулину в США планируют определить 29 сентября

Жюри присяжных признало его виновным по всем девяти пунктам предъявленных ему обвинений в киберпреступлениях

НЬЮ-ЙОРК, 11 июля. /ТАСС/. Меру наказания россиянина Евгения Никулина, признанного виновным в США в киберпреступлениях, планируется определить и огласить 29 сентября текущего года. Об этом говорится в базе данных федерального суда Северного округа Калифорнии.

"Объявление приговора намечено на 29 сентября 2020 года в 14:00 [00:00 мск 30 сентября] в Сан-Франциско", - указывается в материалах.

Жюри присяжных в федеральном суде Северного округа Калифорнии в пятницу признало Никулина виновным по всем девяти пунктам предъявленных ему обвинений в киберпреступлениях. Как сообщил судья Уильям Алсап, "решение было единодушным".

Адвокат россиянина Аркадий Бух заявил ТАСС, что защита намерена оспорить вердикт.

Власти США инкриминируют россиянину ряд преступлений, в том числе незаконное проникновение в компьютерные системы и кражу личных данных. Он был задержан 5 октября 2016 года в Праге. В ноябре того же года требование выдать Никулина поступило в Минюст Чехии от российской стороны. На родине его обвинили в краже через интернет $3,4 тыс. в 2009 году.

Чехия в марте 2018 года подтвердила, что Никулин был выдан американской стороне. Вскоре после этого он предстал перед судом в Сан-Франциско, где заявил о своей непричастности к хакерским атакам.

Теги
СШАРоссияДело обвиняемого в хакерских атаках Евгения Никулина
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