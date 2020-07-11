Трамп считает контроль над ядерными вооружениями важнейшим аспектом в отношениях с РФ

ВАШИНГТОН, 11 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает контроль над ядерными вооружениями важнейшим аспектом в отношениях с Москвой.

"Из того, что мы можем сделать, нет ничего более важного, чем контроль над ядерными вооружениями", - заявил Трамп в опубликованном в пятницу интервью одному из обозревателей газеты The Washington Post и телеканала Fox, научному сотруднику консервативного Американского предпринимательского института Марку Тиссену. Как отметил глава Белого дома, Москва и Вашингтон "пытаются выработать договор о ядерных вооружениях, который станет значительным".

В интервью американский лидер также выразил уверенность в том, что у него "на самом деле очень хорошие отношения" с президентом России Владимиром Путиным, несмотря на то что Вашингтон, "каждую неделю" вводит новые санкции против РФ.

Трамп, отвечая в ноябре 2019 года на вопрос ТАСС, заверил, что США хотели бы заключить с Россией, Китаем и, возможно, еще несколькими странами новое соглашение в сфере контроля над вооружениями. На дополнительный вопрос о том, хотел бы Вашингтон продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3), хозяин Белого дома не ответил.

9 апреля представитель Госдепартамента сообщил ТАСС, что американская администрация изучает возможность продления договора, учитывая сегодняшние угрозы, а также заявления РФ о готовности продлить соглашение без предварительных условий.

ДСНВ был подписан Россией и США в 2010 году. Он остается в силе в течение 10 лет (до 5 февраля 2021 года), если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Документ может быть продлен не более чем на 5 лет, то есть до 2026 года, по обоюдному согласию сторон. Москва призывает Вашингтон не затягивать решение вопроса о продлении договора и характеризует его как золотой стандарт в области разоружения.