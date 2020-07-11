Лукашенко одобрил проект протокола об изменениях в соглашение о кредите РФ на БелАЭС

МИНСК, 11 июля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ "О проекте международного договора", которым одобрил проект протокола о внесении изменений в межправительственное соглашение с Россией о предоставлении правительству республики государственного экспортного кредита на строительство атомной электростанции. Документ опубликован в субботу на Национальном правовом интернет-портале.

Кроме того, еще одним указом Лукашенко одобрил в качестве основы для переговоров проект протокола о внесении изменений в соглашение между правительствами Белоруссии и РФ о сотрудничестве в сооружении БелАЭС. Он уполномочил кабинет министров республики на проведение консультаций по проектам протоколов и подписание документов. "В соответствии с указом протоколы будут временно применяться с даты его подписания до вступления в силу", - говорится в президентском документе.

Ранее сообщалось, что в июне проект протокола о внесении изменений в соглашение о предоставлении белорусской стороне кредита на строительство АЭС был одобрен правительством России. Предполагается продление периода использования кредита на два года - до конца 2022-го. Кроме того, устанавливается фиксированная процентная ставка по кредиту в размере 3,3% годовых, а также переносится дата начала погашения основного долга по кредиту с 1 апреля 2021 года на 1 апреля 2023-го.

Белорусская АЭС строится в Гродненской области. Генеральным подрядчиком выступает компания "Атомстройэкспорт" (входит в госкорпорацию "Росатом"). Белоруссия возводит станцию за счет госкредита РФ в объеме до $10 млрд. Загрузка топлива в первый реактор начнется в августе (физический пуск), а в I квартале 2021 года первый энергоблок планируется полностью ввести в промышленную эксплуатацию.