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Изменение статуса собора Святой Софии

В Афинах назвали исторической ошибкой решение Эрдогана превратить Айя-Софию в мечеть

Турцию ждут санкции, указал официальный представитель греческого правительства Стелиос Пецас

АФИНЫ, 11 июля. /ТАСС/. Официальный представитель греческого правительства Стелиос Пецас назвал исторической ошибкой решение президента Турции Тайипа Эрдогана превратить собор Святой Софии (Айя-София) в Стамбуле из музея в мечеть, а также заявил, что Греция приложит усилия для введения санкций против Турции со стороны международных организаций и ЕС.

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"Эрдоган допустил историческую ошибку, ошибку, ведущую к разрыву, который, я надеюсь, не будет непреодолимым", - сказал Пецас в субботу в эфире телеканала Skai. По его словам, решение Эрдогана создаст для него проблемы. "Греция осуждает эти действия и сделает все возможное, чтобы были последствия для Турции. Все - на столе, и возможность санкций не только со стороны Европы, но и со стороны международных организаций, таких как ЮНЕСКО", - сказал представитель правительства.

"Нет никаких сомнений в том, что мы применим санкции в каком-то виде", - подчеркнул Пецас, пояснив, что вопрос будет поставлен на ближайшем саммите ЕС. "Любой, кто нарушает международное право, должен понимать, что за его нарушение существуют болезненные санкции", - сказал представитель кабинета.

"Тема [собора] Святой Софии - международная. Единственное, что является бесспорным, - это то, что такое нарушение [международного права] и такое серьезное оскорбление должны иметь соответствующий ответ. Мы ожидаем развития событий в ближайшие дни", - добавил он.

В пятницу премьер-министр Кириакос Мицотакис заявил, что Греция решительно осуждает решение Турции превратить собор Святой Софии в мечеть. По словам премьера, этот акт повлияет не только на отношения Турции с Грецией, но и на ее отношения с Европейским союзом, ЮНЕСКО и мировым сообществом в целом. Президент Греции Екатерини Сакелларопулу выразила мнение, что решение Анкары превратить собор Святой Софии, являющийся символом православия и всего христианского мира, в мечеть бросает вызов исторической памяти и подрывает ценности диалога религий. Глава МИД Греции Никос Дендиас назвал решение о превращении собора в мечеть провокацией. В свою очередь, министр культуры и спорта Греции Лина Мендони заявила, что это решение Анкары является вызовом всему цивилизованному миру. По ее мнению, президент Эрдоган "принял решение о культурной изоляции Турции".

Решение Турции

Президент Турции Тайип Эрдоган подписал в пятницу указ, позволяющий мусульманам совершать поклонения в Айя-Софии, которая отныне носит статус мечети. Как указывается в документе, который турецкий лидер разместил на своей странице в Twitter, "было принято решение об открытии мечети Айя-София для поклонений".

До этого в пятницу Государственный совет Турции отменил постановление правительства 1934 года о присвоении собору Святой Софии статуса музея.

Софийский собор в Стамбуле - памятник византийского зодчества, который был возведен в 532-537 годах по указанию императора Юстиниана. После падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть.

В 1935 году, согласно декрету правительства Турции, подписанному основателем современного турецкого государства Мустафой Кемалем Ататюрком, собор стал музеем, а с фресок и мозаик были счищены скрывавшие их слои штукатурки. В 1985 году здание было включено в число памятников всемирного наследия ЮНЕСКО.

Теги
ТурцияГрецияЭрдоган, Реджеп ТайипМицотакис, КириакосДендиас, НикосСакелларопулу, ЕкатериниИзменение статуса собора Святой Софии
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