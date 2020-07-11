Греческий политик предложил запретить турецкий импорт за превращение Святой Софии в мечеть

АФИНЫ, 11 июля. /ТАСС/. Лидер парламентской партии "Эллиники лиси" ("Греческое решение") Кириакос Велопулос предложил в ответ на решение Анкары превратить собор Святой Софии (Айя-София) в Стамбуле из музея в мечеть ввести всеобщее эмбарго на турецкие товары и услуги, закрыть границы для транзита их из Турции, а также превратить дом-музей Кемаля Ататюрка в Салониках в музей памяти жертв геноцида сотен тысяч греков-понтийцев, осуществленного в 1914-1923 годах османскими турками. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Афинского Македонского агентства новостей (АМНА).

"Правительство, политические партии и каждый грек в условиях неразрывного единства должны отреагировать с конкретными действиями, которые наша партия долгое время предлагала в парламенте: немедленное закрытие границ для всех турецких товаров и их транзита, всеобщее эмбарго на турецкие товары и услуги, превращение так называемого дома-музея Кемаля Ататюрка [в Салониках], который на самом деле никогда не был домом этого убийцы, в музей памяти жертв Понтийского геноцида", - сказал Велопулос.

По его словам, "вместо того, чтобы сделать это, депутаты Европарламента от Греции сказали "да" помощи [Турции] на сумму в половину миллиарда евро, которую скандально одобрил Европейский парламент". "И против проголосовал лишь евродепутат от "Эллиники лиси", - подчеркнул Велопулос.

Лидер главной оппозиционной партии СИРИЗА, экс-премьер Алексис Ципрас в своем Facebook подчеркнул обязанность правительства Греции поднять вопрос о превращении собора Святой Софии в мечеть на международном уровне. "Решение президента Турции превратить в мечеть собор Святой Софии - уникальный памятник Всемирного наследия [ЮНЕСКО], имеющий большое историческое и духовное значение для христианства, - является серьезной провокацией. Она подрывает межконфессиональный диалог и грубо нарушает общечеловеческие ценности, которые сегодня необходимы как никогда. Международное сообщество должно решительно противостоять этим действиям, и правительство [Греции] обязано поставить этот вопрос на международном уровне", - сказал Ципрас.

Фофи Геннимата, лидер партии "Движение перемен" (КИНАЛ, бывшая ПАСОК), заявила, что "решение Эрдогана превратить собор Святой Софии в мечеть является провокацией и оскорблением для всего цивилизованного мира и христианства". "Это удар ножом для нас, греков. Он [Эрдоган] презирает решения ЮНЕСКО, которая объявила собор памятником мирового культурного наследия. Эрдоган представляет угрозу миру и стабильности в нашем регионе. Когда, наконец, правительство Греции отреагирует эффективно?", - задалась вопросом Геннимата.

Официальный представитель греческого правительства Стелиос Пецас заявил в субботу в эфире телеканала Sky, что президент Турции допустил историческую ошибку, приняв решение превратить собор Святой Софии, из музея в мечеть, за это Турцию ждут санкции. "Нет никаких сомнений в том, что мы применим санкции в каком-то виде", - подчеркнул Пецас, пояснив, что вопрос будет поставлен на ближайшем саммите ЕС, намеченном на 17-18 июля.