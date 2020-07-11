В Южной Осетии нарушитель границы открыл стрельбу по пограничникам

ЦХИНВАЛ, 11 июля. /ТАСС/. Нарушитель границы Южной Осетии, гражданин Грузии, в ходе задержания открыл стрельбу по югоосетинским пограничникам и был ранен ответным огнем, сообщила в субботу пресс-служба Комитета государственной безопасности республики.

"Около 09:30 мск 11 июля житель с. Квемо-Чала Каспского муниципалитета Грузии Кахеладзе Заза Михайлович 1987 г. р., нарушив режим государственной границы, углубился на территорию Южной Осетии в окрестностях н. п. Ахмадз Ленингорского района. При появлении сотрудников югоосетинских пограничных органов нарушитель произвел по ним несколько выстрелов из помпового ружья 12-го калибра. Ответным огнем Кахеладзе З. М. был ранен в голеностоп и впоследствии задержан", - сообщили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что нарушителю оказана необходимая медицинская помощь, состояние его здоровья удовлетворительное, стабильное.

По этому инциденту компетентные органы Южной Осетии проводят разбирательство.

В КГБ республики напомнили, что все нарушители госграницы попадают в сектора воздействия югоосетинских пограничных сил. Общая протяженность границы Южной Осетии составляет около 440 км, из них 74 км приходится на границу с РФ, остальная часть - с Грузией. Граница Южной Осетии с Грузией решением югоосетинских властей полностью закрыта с сентября прошлого года.