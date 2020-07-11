МВД Болгарии: провокаторы за деньги устроили беспорядки во время акций протеста

СОФИЯ, 11 июля. /ТАСС/. Действия провокаторов привели к беспорядкам во время состоявшихся в пятницу в болгарской столице акций протеста, в результате столкновений пострадали трое полицейских. Об этом сообщил в субботу на брифинге главный секретарь МВД страны Ивайло Иванов.

"На митингах в Софии первоначально не возникало никаких проблем, коллеги приняли достаточные меры для обеспечения безопасности, - сказал он. - Все полицейские получили инструкцию не применять физическую силу, имели богатый профессиональный опыт. Наша работа - охранять общественный порядок, не допускать столкновений между участниками разных акций. Проблемы с обеспечением порядка возникли в вечерние часы, они были специально спровоцированы. По нашим данным, в толпе действовали получившие деньги провокаторы, преимущественно из числа футбольных болельщиков, которые пришли на акцию, чтобы организовать беспорядки, и именно они нападали на полицейских". Иванов уточнил, что во время акций в Софии ранения при исполнении служебных обязанностей получили трое полицейских, были задержаны 18 человек, двум из которых потребовалась медицинская помощь.

Столкновения граждан и полиции происходили и в субботу во время согласованной акции протеста, которая состоялась в парке "Росенец", находящемся в районе города Бургас. В соответствии с планом ее участники попытались пройти к государственному пляжу, расположенному в непосредственной близости от резиденции почетного председателя Движения за права и свободы (ДПС), которому полагается защита Национальной службы охраны, но были остановлены полицией. Представители МВД объяснили, что в районе пляжа уже находится множество сторонников ДПС и путь перекрыт, чтобы не допустить столкновений различных политических сил.

Мэр Бургаса Димитр Николов заявил, что "полиция приняла ошибочное решение", и потребовал найти для граждан альтернативный путь выхода на пляж, спустя какое-то время участников акции пропустили к морю. Однако несколько человек, пытавшихся прорвать полицейский кордон, были задержаны.

Глава МВД Младен Маринов, комментируя ситуацию в парке, сообщил, что премьер-министр Бойко Борисов потребовал отставки директора областной полиции и распорядился освободить всех задержанных во время акции.

На вечер субботы в Софии запланирована новая акция протеста. Полиция не исключает, что провокаторы вновь попытаются спровоцировать беспорядки.