Европарламентарии начали сбор подписей с целью спасения Святой Софии как музея

АФИНЫ, 11 июля. /ТАСС/. Евродепутаты от греческой правящей партии "Новая демократия" начали сбор подписей в Европарламенте, чтобы направить письмо верховному представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю и генеральному директору ЮНЕСКО Одре Азуле для принятия необходимых мер по спасению собора Святой Софии (Айя-София) в Стамбуле как памятника всемирного культурного наследия. Об этом сообщил в субботу новостной портал Capital.gr .

По словам портала, подписи могут поставить под письмом до вторника члены Европарламента от всех стран и политических групп, за исключением крайне правых. Инициатором сбора подписей стал заместитель председателя Европейской народной партии и глава парламентской группы "Новой демократии" в Европарламенте Вангелис Меимаракис. В письме говорится, что "инструментализация турецким правительством собора Святой Софии с целью оказания давления на Европейский союз направлена против межконфессиональных отношений и на практике демонстрирует, что турецкое правительство грубо нарушает международное право и европейские принципы и ценности". В письме также приводится выдержка из заявления ЮНЕСКО, в котором говорится, что любое "государство должно следить за тем, чтобы не было внесено никаких изменений в универсальную ценность объекта всемирного наследия, расположенного на его территории, и что любое изменение требует предварительного уведомления соответствующим государством ЮНЕСКО и при необходимости рассмотрение его просьбы Комитетом всемирного наследия".

Авторы письма отмечают, что "собор Святой Софии является образцом для церквей, а впоследствии для мечетей, он оказал влияние как на восточное, так и на западное искусство".

Ранее с острой критикой решения турецких властей выступили ведущие политики Греции, а также политические партии страны. В пятницу премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что Греция решительно осуждает решение Турции превратить данный храм в мечеть. По словам премьера, этот акт повлияет не только на отношения Турции с Грецией, но и на ее отношения с Европейским союзом, ЮНЕСКО и мировым сообществом в целом. Официальный представитель греческого правительства Стелиос Пецас заявил в субботу в эфире телеканала "Скай", что президент Турции допустил историческую ошибку, приняв решение превратить собор Святой Софии из музея в мечеть, за это Турцию ждут санкции. "Нет никаких сомнений в том, что мы применим санкции в каком-то виде", - подчеркнул Пецас, пояснив, что вопрос будет поставлен на ближайшем саммите ЕС, намеченном на 17-18 июля.