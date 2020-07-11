Трамп назвал статью о России и талибах сфабрикованным информационным вбросом

ВАШИНГТОН, 11 июля. /ТАСС/. Статья в газете The New York Times с утверждениями о готовности России выплачивать боевикам в Афганистане денежные вознаграждения за убийства американских военнослужащих и их партнеров по коалиции является сфабрикованным информационным вбросом. Соответствующее сообщение разместил в субботу на своей странице в Twitter президент США Дональд Трамп.

"Это был очередной сфабрикованный информационный вброс The New York Times. У них не было источника. Они это выдумали. Лживые новости!" - написал глава государства. В сообщении он привел ссылку на новостной материал, в котором говорится, что домыслы издания не подтверждаются американской разведкой. Выступая в четверг на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США, глава Пентагона Марк Эспер заявил, что "ряд разведывательных ведомств не может подтвердить достоверность" версии, изложенной в газете.

Президент в очередной раз предложил отобрать Пулитцеровские премии у американских СМИ, получивших их за статьи о якобы имевшем место сговоре его избирательного штаба с Россией, которые в результате оказались ложными. "Журналисты, которые их получили, ошибались. Заберите [у них] Пулитцеровскую премию, которая стала посмешищем!" - отметил Трамп, призвав отдать награду тем, кто опровергал версию репортеров.