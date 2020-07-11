{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Трамп назвал статью о России и талибах сфабрикованным информационным вбросом

Президент США также предложил отобрать Пулитцеровские премии у американских СМИ, получивших их за статьи о якобы имевшем место сговоре его избирательного штаба с Россией

ВАШИНГТОН, 11 июля. /ТАСС/. Статья в газете The New York Times с утверждениями о готовности России выплачивать боевикам в Афганистане денежные вознаграждения за убийства американских военнослужащих и их партнеров по коалиции является сфабрикованным информационным вбросом. Соответствующее сообщение разместил в субботу на своей странице в Twitter президент США Дональд Трамп.

На эту тему
Талибам помощь России не нужна. Что стоит за скандальной публикацией New York Times

"Это был очередной сфабрикованный информационный вброс The New York Times. У них не было источника. Они это выдумали. Лживые новости!" - написал глава государства. В сообщении он привел ссылку на новостной материал, в котором говорится, что домыслы издания не подтверждаются американской разведкой. Выступая в четверг на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США, глава Пентагона Марк Эспер заявил, что "ряд разведывательных ведомств не может подтвердить достоверность" версии, изложенной в газете.

Президент в очередной раз предложил отобрать Пулитцеровские премии у американских СМИ, получивших их за статьи о якобы имевшем место сговоре его избирательного штаба с Россией, которые в результате оказались ложными. "Журналисты, которые их получили, ошибались. Заберите [у них] Пулитцеровскую премию, которая стала посмешищем!" - отметил Трамп, призвав отдать награду тем, кто опровергал версию репортеров.

Теги
АфганистанСШАРоссияТрамп, ДональдЭспер, Марк
Президент Болгарии призвал к отставке правительства и главного прокурора страны
Румен Радев также призвал протестующих не поддаваться на провокации, а полицию - избегать насилия
Читать полностью