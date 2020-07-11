Власти США предупредили американцев в Китае о повышенном риске задержаний

ТАСС, 11 июля. Госдепартамент США рекомендовал американским гражданам, находящимся на территории Китая, проявлять осторожность в связи с увеличившимся риском задержаний и депортации. Об этом, как передает в субботу агентство Reuters , сообщается в электронных письмах внешнеполитического ведомства, отправленных находящимся в КНР американцам.

"Граждане США могут быть задержаны, не получив доступа к консульским службам и информации о вменяемых им преступлениях", - говорится в рассылке. Отмечается, что власти Китая будут при этом ссылаться на соображения государственной безопасности.

"Сотрудники полиции могут задержать и/или депортировать граждан США за отправку личных электронных сообщений с критикой китайского правительства", - поясняется в сообщениях Госдепа.