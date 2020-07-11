Трамп призвал экстрадировать в США собиравшего компромат экс-агента британских спецслужб

ВАШИНГТОН, 11 июля. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп в субботу призвал экстрадировать в США и посадить в тюрьму бывшего агента британских спецслужб Кристофера Стила, собиравшего компромат на лидера Белого дома.

"Этот человек должен быть экстрадирован, предан суду и посажен в тюрьму", - написал американский лидер в Twitter. Он назвал Стила "лжецом, которому платили [бывший кандидат на пост президента от Демократической партии] криводушная [Хиллари] Клинтон и НКДП (Национальный комитет Демократической партии - прим. ТАСС)".

Ранее Высокий суд Лондона признал "недостоверными и вводящими в заблуждение" утверждения бывшего агента британских спецслужб в отношении российских предпринимателей Михаила Фридмана, Петра Авена и Германа Хана, изложенные в так называемом досье на Трампа. Суд встал на сторону истцов и постановил выплатить Фридману и Авену по £18 тыс. (около 1,3 млн рублей) в качестве компенсации.

"Досье" на Трампа

Составление "досье" с компроматом на Трампа началось с 2015 года первоначально по заказу сторонников Республиканской партии США, выступавших с критикой в адрес миллиардера, вступившего в борьбу за Белый дом. Заказ получила компания Fusion GPS, позднее к работе над "досье" был подключен Стил и его лондонская фирма.

Когда стало понятно, что Трамп - наиболее вероятный претендент на выдвижение кандидатом в президенты, республиканцы, по данным газеты The New York Times, прекратили финансирование работы Fusion GPS, однако их инициативу сразу же перехватили демократы. В частности, установлено, что Стил получал деньги от НКДП и предвыборного штаба Клинтон.

В "досье" утверждалось, что российские спецслужбы обладают информацией личного и финансового характера, дискредитирующей Трампа. Позднее ФБР и Министерство юстиции США сообщили членам Конгресса, что не смогли установить подлинность сведений, изложенных в этих материалах.

Сам Трамп не раз подчеркивал, что данное "досье" - "фальшивка" и пример "тотальной политической охоты на ведьм". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что в Кремле тему якобы имеющегося у Москвы компромата на Трампа считают закрытой.