Ромни обвинил Трампа в коррупции после смягчения наказания экс-советнику

ВАШИНГТОН, 11 июля. /ТАСС/. Бывший кандидат в президенты от Республиканской партии, а ныне сенатор Митт Ромни (от штата Юта) обвинил в субботу президента США Дональда Трампа в "беспрецедентной и неслыханной коррупции" после того, как тот смягчил наказание своему экс-советнику Роджеру Стоуну, приговоренному судом к тюремному заключению за дачу ложных показаний.

"Беспрецедентная, неслыханная коррупция: американский президент смягчает приговор человеку, осужденному судом присяжных за дачу ложных показаний с целью прикрыть этого самого президента", - написал в Twitter Ромни, который стал первым республиканцем, осудившим решение своего однопартийца в Белом доме.

Глава государства принял накануне решение о смягчении наказания, которое не приведет к снятию судимости со Стоуна, но защитит его от отбытия тюремного заключения. В пятницу вечером и в субботу демократы подвергли резкой критике действия главы вашингтонской администрации. Так, спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси (от штата Калифорния) назвала смягчение наказания Стоуну "актом ошеломляющей коррупции".

В субботу Трамп обосновал свое решение. "Роджер Стоун был мишенью противозаконной "охоты на ведьм", которой не должно было быть. Это с другой стороны находятся преступники, учитывая и тот факт, что [бывшие вице-президент США Джозеф] Байден и [президент Барак] Обама незаконно шпионили за моей кампанией - попались [на этом]!" - написал в Twitter президент.

Ромни часто критикует решения Трампа. В феврале он частично поддержал инициированный демократами импичмент президента.

Федеральный суд столичного округа Колумбия ранее предписал 67-летнему Стоуну к 14 июля явиться в бюро тюрем для отбытия наказания. Апелляционный суд Вашингтона в пятницу отклонил ходатайство экс-советника президента о переносе даты начала отбытия наказания на более поздний срок.

Дело Стоуна

Стоун был задержан в городе Форт-Лодердейл (штат Флорида) 25 января прошлого года. Он был приговорен 20 февраля к трем годам и четырем месяцам тюремного заключения за дачу ложных показаний, попытки помешать расследованию со стороны Конгресса США и запугивание свидетеля. Сотрудники спецпрокурора Роберта Мюллера обвиняли Стоуна в попытке получить у WikiLeaks похищенные хакерами материалы, которые могли нанести ущерб сопернице Трампа на выборах 2016 года - кандидату от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Спецслужбы США инкриминируют России вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался почти два года бывший глава ФБР Мюллер. 18 апреля 2019 года Минюст США обнародовал его итоговый доклад, в котором спецпрокурор признал, что не выявил сговора выигравшего выборы Трампа с РФ. Сам Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период президентской кампании. Москва также называла беспочвенными утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.