Глава Минобороны Армении высоко оценил работу российских летчиков на территории страны

ЕРЕВАН, 11 июля. /ТАСС/. Министр обороны Армении Давид Тоноян в субботу провел встречу с российскими летчиками-испытателями, героем РФ Вячеславом Аверьяновым и Евгением Аверьяновым, в ходе которой подчеркнул их значительный вклад в подготовку летного состава и обеспечения безопасности полетов пилотов ВС Армении. Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства закавказской республики.

"В ходе встречи министр Тоноян высоко оценил работу ведущих российских летчиков на территории Армении, отметив, что они внесли большой вклад в дело подготовки летного состава и обеспечения безопасности полетов пилотов ВС республики. Глава Минобороны поздравил летчиков по случаю награждения президентом Арменом Саркисяном государственной наградой - медалью "Благодарность", - отмечается в сообщении оборонного ведомства страны.

Как отмечается в релизе, летчики-испытатели Вячеслав и Евгений Аверьяновы подчеркнули высокий уровень подготовки армянских военных летчиков.