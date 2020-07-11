{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Глава Минобороны Армении высоко оценил работу российских летчиков на территории страны

Давид Тоноян также поздравил Вячеслава Аверьянова и Евгения Аверьянова по случаю награждения президентом Арменом Саркисяном государственной наградой - медалью "Благодарность"

ЕРЕВАН, 11 июля. /ТАСС/. Министр обороны Армении Давид Тоноян в субботу провел встречу с российскими летчиками-испытателями, героем РФ Вячеславом Аверьяновым и Евгением Аверьяновым, в ходе которой подчеркнул их значительный вклад в подготовку летного состава и обеспечения безопасности полетов пилотов ВС Армении. Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства закавказской республики.

"В ходе встречи министр Тоноян высоко оценил работу ведущих российских летчиков на территории Армении, отметив, что они внесли большой вклад в дело подготовки летного состава и обеспечения безопасности полетов пилотов ВС республики. Глава Минобороны поздравил летчиков по случаю награждения президентом Арменом Саркисяном государственной наградой - медалью "Благодарность", - отмечается в сообщении оборонного ведомства страны.

Как отмечается в релизе, летчики-испытатели Вячеслав и Евгений Аверьяновы подчеркнули высокий уровень подготовки армянских военных летчиков.

Теги
АрменияСаркисян, Армен Варданович
Ромни обвинил Трампа в коррупции после смягчения наказания экс-советнику
Сенатор от штата Юта стал первым республиканцем, осудившим решение своего однопартийца в Белом доме
Читать полностью