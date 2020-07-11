Эксперт: Конгресс США выиграл от решения Верховного суда по налоговым декларациям Трампа

ВАШИНГТОН, 11 июля. /ТАСС/. Верховный суд США, приняв в четверг решение о предоставлении прокуратуре штата Нью-Йорк доступа к налоговым декларациям президента Дональда Трампа, тем не менее, встал и на сторону Конгресса в этом вопросе. Такое мнение правоведа, профессора в Университете Балтимора Кимберли Уэли приводит в субботу журнал Politico .

В четверг Верховный суд США постановил, что прокуратура американского округа Нью-Йорк (находится в одноименном штате) может продолжать попытки получить налоговые декларации американского лидера. При этом суд по сути заблокировал конгрессменам-демократам доступ к этим документам республиканца.

"Большинство [судей Верховного суда] - семь против двух - отклонили требование Трампа об абсолютной неприкосновенности для него самого, его бизнеса и его детей от повесток суда штата и трех комитетов Конгресса", - отметила Уэли.

Полномочия Конгресса

Она выразила несогласие с экспертами, утверждавшими, что Верховный суд создал препятствия для Конгресса в вопросе получения налоговых декларация президента. Как подчеркивает эксперт, "хотя Трамп, возможно, выиграл политическую битву в краткосрочной перспективе, сумев действительно скрыть свои декларации до ноябрьских выборов, но не должно быть никаких сомнений относительно того, кто победил в четверг". "Да, суд не отдал Конгрессу сиюминутной и в значительной степени безоговорочной победы, которую получили прокуроры в Нью-Йорке", - отметила юрист. Однако, продолжила она, после решения Верховного суда американские законодатели получили "больше ясности в отношении своих надзорных полномочий и обеспечения их соблюдения", чем до данного постановления.

По мнению Уэли, "если бы невероятная просьба Трампа об абсолютной президентской неприкосновенности была бы удовлетворена, то это разрушило бы саму систему разделения ветвей власти в Конституции, предоставив исполнительной ветви всю полноту полномочий". При этом Верховный суд, указала юрист, "совершенно ясно дал понять, что Конгресс имеет право повестками" требовать у президента необходимую документацию, предоставить которую вашингтонская администрация отказывалась, в частности, во время процедуры импичмента Трампа. Кроме того, в постановлении не указывалось, что данный вопрос "был слишком политическим, чтобы суды могли заниматься им в первую очередь". "В-третьих, большинство [в Верховном суде] не установило особо высокую планку для повесток Конгресса с требованием предоставить информацию о финансах президента", - пояснила эксперт.

"Юристы Трампа успешно доказывали, что президент может безнаказанно игнорировать любые запросы о предоставлении информации от Конгресса к исполнительной власти, оставляя американских избирателей и их представителей без важной информации, необходимой для осуществления надзора. Конгресс отдал эту власть, ничего не получив взамен. Верховный суд только что вернул ее", - заключила профессор.

Политические оппоненты Трампа еще со времен прошлой президентской гонки требуют от него опубликовать налоговые декларации. Республиканец под разными предлогами отказывается это сделать. В 2019 году Трамп заявил, что в отношении принадлежащих ему компаний по-прежнему проводят проверки регулирующие органы. По словам американского лидера, в связи с этим публиковать информацию о налоговых отчислениях нежелательно.

Судебный процесс

Прокурор округа Нью-Йорк Сайрус Вэнс заявил, что в свете постановления Верховного суда намерен продолжить разбирательство с целью получения налоговых деклараций президента. Вэнс в 2019 году направил в американское подразделение базирующейся во Франции фирмы Mazars повестки с требованием предоставить данные о налоговых отчислениях Трампа и его компании Trump Organization с 2011 года. Прокурор подчеркивал, что ему нужно ознакомиться с указанными материалами в связи с проводящимся им разбирательством. Оно касается роли, которую якобы мог играть Трамп в выплате денег за молчание женщинам, утверждавшим, что вступали в прошлом в интимную связь с ним. Mazars ранее готовила финансовую отчетность Трампа, членов его семьи, а также его бизнеса.

Президент США предпринял ряд попыток, чтобы прекратить разбирательство, начатое Вэнсом. Последней из них было обращение в Верховный суд США. Вынесенное им решение не запрещает адвокатам Трампа предпринимать дальнейшие попытки помешать Вэнсу получить декларации. Разбирательство может продолжаться в течение многих месяцев. Не исключено, что прокурор получит декларации уже после президентских выборов в США, запланированных на ноябрь. Трамп назвал решение Верховного суда политически мотивированным.

Прокурор округа Нью-Йорк специализируется на предъявлении обвинений за нарушения законов штата. Эта должность является выборной. Вэнс представляет Демократическую партию США.