Помощник Трампа по нацбезопасности обсудит в Париже Россию с коллегами из Европы

ВАШИНГТОН, 12 июля. /ТАСС/. Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен прибудет 13 июля с официальным визитом в Париж, где с коллегами из Великобритании, Германии, Италии и Франции обсудит Россию, Китай, Афганистан и борьбу с распространением нового коронавируса. Об этом сообщила в субботу газета Politico со ссылкой на руководителя пресс-службы Совета национальной безопасности при Белом доме Джона Эллиота.

"О'Брайен рассчитывает на проведение на [следующей] неделе обстоятельных консультаций в Париже со своими коллегами из Великобритании, Германии, Италии и Франции для обсуждения ряда проблем национальной безопасности, включая Россию, Афганистан, Китай, [мобильную связь пятого поколения] 5G, Ближний Восток, Северную Африку, а также меры реагирования на [вызываемое новым коронавирусом заболевание] COVID и восстановление после него", - отметил Эллиот.

По данным источника издания в Белом доме, переговоры с участием О'Брайена продлятся три дня. Во время встречи также будет обсуждаться вывод части американских военнослужащих из ФРГ. Отвечая на вопрос, почему помощник президент решил отправиться во Францию вместо того, чтобы провести встречу по видеоконференции, источник Politico указал на важность решения данных вопросов в очном формате.

Белый дом пока не ответил на просьбу корреспондента ТАСС предоставить детали поездки помощника по нацбезопасности.