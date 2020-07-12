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СБ ООН принял резолюцию о продлении на год трансграничного механизма помощи Сирии

Это стало уже пятой за неделю попыткой Совбеза продлить действие гуманитарных операций
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© AP Photo/Seth Wenig

ООН, 12 июля. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН принял резолюцию о продлении на год трансграничного механизма помощи Сирии через один пропускной пункт на границе с Турцией. Об этом заявил в субботу постпред Германии при ООН Кристоф Хойсген, председательствующий в совете в июле.

"Двенадцать голосов "за", три страны воздержались. Проект резолюции принят большинством голосов", - сказал он. В числе воздержавшихся стран были Россия, Китай и Доминиканская Республика.

Состоявшееся в субботу голосование стало уже пятой за неделю попыткой Совбеза продлить действие трансграничных гуманитарных операций. Итоговая резолюция вышла крайне краткой и постановляет "продлить действие резолюции 2139 на 12 месяцев и исключить из механизма пункты "Баб-эс-Салям", (Сирии и Турции), "Эль-Ярубия" (граница с Ираком) и "Аль-Рамта" (граница с Иорданией)". Таким образом, поставка будет осуществляться только через один пункт на границе с Турцией - "Баб-эль-Хава".

Россия в течение недели дважды выносила на голосование свой вариант резолюции с продлением помощи через один КПП. Однако западные страны пытались настоять на двух открытых погранпунктах, также их не устраивал пункт с осуждением действующих в отношении Сирии односторонних санкций.

Решение о начале трансграничных гуманитарных операций в Сирии СБ ООН принял в июле 2014 года. Москва объясняет необходимость постепенного "сворачивания" механизма изменившейся за шесть лет ситуацией на земле. Все больше районов в Сирии возвращаются под контроль правительства, следовательно, помощь может доставляться изнутри страны в координации с Дамаском, как это предписывается международным гуманитарным правом.

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