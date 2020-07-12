РФ воздержалась при голосовании по Сирии из-за недовольства процессом подготовки резолюции

ООН, 12 июля. /ТАСС/. Россия воздержалась при голосовании в СБ ООН по продлению трансграничной помощи Сирии из-за недовольства процессом подготовки документа Германией и Бельгией. Об этом заявил в субботу первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

"Мы воздержались при голосовании по резолюции о продлении трансграничного механизма поставок гуманитарной помощи Сирии, так как мы разочарованы тем, как авторы резолюции осуществляли процесс ее согласования", - сказал он.

Полянский напомнил, что Россия сразу предлагала оставить открытым только один наиболее важный пропускной пункт, однако авторы резолюции настаивали на сохранении двух пунктов. "Мы могли прийти к этому результату раньше", - отметил дипломат.