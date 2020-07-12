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РФ воздержалась при голосовании по Сирии из-за недовольства процессом подготовки резолюции

Россия сразу предлагала оставить открытым только один наиболее важный пропускной пункт, однако авторы резолюции настаивали на сохранении двух пунктов, напомнил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский

ООН, 12 июля. /ТАСС/. Россия воздержалась при голосовании в СБ ООН по продлению трансграничной помощи Сирии из-за недовольства процессом подготовки документа Германией и Бельгией. Об этом заявил в субботу первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

"Мы воздержались при голосовании по резолюции о продлении трансграничного механизма поставок гуманитарной помощи Сирии, так как мы разочарованы тем, как авторы резолюции осуществляли процесс ее согласования", - сказал он.

Полянский напомнил, что Россия сразу предлагала оставить открытым только один наиболее важный пропускной пункт, однако авторы резолюции настаивали на сохранении двух пунктов. "Мы могли прийти к этому результату раньше", - отметил дипломат.

Теги
СирияРоссия
СБ ООН принял резолюцию о продлении на год трансграничного механизма помощи Сирии
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