Зеленая партия США выдвинула Хоуи Хокинса своим кандидатом на президентский пост

ВАШИНГТОН, 12 июля. /ТАСС/. Американская Зеленая партия в субботу на своем проведенном в режиме видеосвязи национальном съезде официально выдвинула кандидатом на президентский пост 67-летнего Хоуи Хокинса. При этом Социалистическая партия США также выдвинула его в октябре прошлого года своим кандидатом на президентские выборы. Таким образом, Хокинс планирует объединить усилия небольших левых партий.

Профсоюзный деятель из Нью-Йорка не имеет шансов на победу, но теоретически может повлиять на исход борьбы между нынешним президентом Дональдом Трампом и бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом, которых в августе должны официально выдвинуть своими кандидатами на высший государственный пост Республиканская и Демократическая партия соответственно.

Хокинс ранее 24 раза неудачно выставлял свою кандидатуру на различного рода выборные должности - от члена местного собрания города Сиракьюс и до губернатора штата Нью-Йорк.

"Нашей стране сейчас нужна Зеленая партия, потому что мы живем в недееспособном государстве", - заявил политик. Он указал на растущее в стране экономическое неравенство, неудачные меры властей по борьбе с распространением нового коронавируса, а также на проблемы с искоренением в стране расизма. По мнению Хокинса, ни Республиканская, ни Демократическая партии не обеспечили доступное жилье, рабочие места и возможности американцам по всей стране.

Кандидатом в вице-президенты он выбрал темнокожую Анджелу Уокер, которая работала водителем школьного автобуса и грузовика. На выборах в 2016 году она была кандидатом в вице-президенты от Социалистической партии США.

Программа кандидата

В рамках предвыборной программы кандидат в президенты предлагает направить деньги из госбюджета на повышение качества образования и профессиональную подготовку, обеспечение медицинского обслуживания для всех американцев. Хокинс также предлагает положить конец добыче ископаемых видов топлива и разрешить употребление некоторых видов наркотиков.

Выступающий против любого рода военных действий и ядерных технологий политик призвал лишить финансирования полицию и ВС страны, а освободившиеся средства направить социальным службам и на повышение уровня лечения психических заболеваний. Он не поддерживает возобновление работы учебных заведений и предприятий, пока власти "не возьмут распространение [вызываемого новым коронавирусом заболевания] COVID под контроль".

На данный момент фамилия Хокинса будет стоять в бюллетенях примерно половины штатов страны, в том числе в Нью-Йорке. Зеленая партия работает над увеличением количества штатов, но это сопряжено с разного рода трудностями, обеспечением выполнения требований властей каждого штата.

Кандидат в президенты призвал СМИ обращать внимание не только на демократов и республиканцев, но также и на свою партию. Он отверг утверждения о том, что принимает участие в выборах, чтобы отобрать голоса у соперника от демократов.

Кандидат "зеленых" не сможет принять участие в предвыборных теледебатах вместе с Трампом и Байденом. Для этого социологические опросы должны показать, что его поддерживают не менее 15% американцев: таковы правила специальной комиссии по проведению дебатов на телевидении. Пока же Хокинс пользуется популярностью менее 1% избирателей.

Считается, что в 2000 году кандидат Зеленой партии Ральф Нейдер сумел отобрать несколько процентов голосов у демократа Альберта Гора, которых тому как раз не хватило для победы над республиканцем Джорджем Бушем.

59-е выборы президента США намечены на 3 ноября.