Мюллер заявил, что экс-советник Трампа остается осужденным преступником

ВАШИНГТОН, 12 июля. /ТАСС/. Экс-советник президента США Дональда Трампа Роджер Стоун остается "осужденным преступником", несмотря на то, что американский лидер смягчил ему наказание. Об этом заявил бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, занимавшийся расследованием, по итогам которого Стоун был приговорен судом к тюремному заключению за дачу ложных показаний. Его авторскую статью опубликовала в субботу газета The Washington Post.

"[Стоун] остается осужденным преступником, и это вполне справедливо", - написал Мюллер, который с июля прошлого года не комментировал свое разбирательство, связанное с приписываемым России вмешательством в выборы США в 2016 году.

На протяжении всей статьи он указывает на важность и целесообразность расследования, которое Трамп называет "охотой на ведьм". "Работа аппарата спецпрокурора - его доклад, обвинительные заключения, признания вины и приговоры - должна говорить сама за себя, - отметил Мюллер. - Женщины и мужчины, которые проводили это расследование и судебные разбирательства, действовали в высшей степени честно и добросовестно. Утверждения об обратном являются ложными".

По словам Мюллера, он "был вынужден ответить как на утверждения о том, что расследование было незаконным, а его мотивы неправомерны, так и на конкретные утверждения о том, что Роджер Стоун был жертвой его аппарата".

Трамп в пятницу подписал указ о смягчении наказания своему экс-советнику. После этого Белый дом заявил, что Стоун стал жертвой мистификации о связях администрации республиканца и России.

Федеральный суд столичного округа Колумбия ранее предписал 67-летнему Стоуну к 14 июля явиться в бюро тюрем для отбытия наказания. Апелляционный суд Вашингтона в пятницу отклонил ходатайство экс-советника президента о переносе даты начала отбытия наказания на более поздний срок.

Дело Стоуна

Стоун был задержан в городе Форт-Лодердейл (штат Флорида) 25 января прошлого года. Он был приговорен 20 февраля нынешнего года к трем годам и четырем месяцам тюремного заключения за дачу ложных показаний, попытки помешать расследованию со стороны Конгресса США и запугивание свидетеля. Сотрудники Мюллера обвиняли Стоуна в попытке получить у WikiLeaks похищенные хакерами материалы, которые могли нанести ущерб сопернице Трампа на выборах 2016 года - кандидату от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Спецслужбы США инкриминируют России вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался почти два года бывший глава ФБР Мюллер. 18 апреля 2019 года Минюст США обнародовал его итоговый доклад, в котором спецпрокурор признал, что не выявил сговора выигравшего выборы Трампа с РФ. Сам республиканец неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период президентской кампании. Москва также называла беспочвенными утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.