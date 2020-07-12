ФРГ предложила членам ЕС ввести санкции из-за кибератаки на Бундестаг в 2015 году

БЕРЛИН, 12 июля. /ТАСС/. Германия в июне предложила странам Европейского союза ввести санкции против причастных к хакерской атаке на Бундестаг, которая была осуществлена в 2015 году, однако решение по этому вопросу до сих пор не принято. Об этом сообщило в воскресенье агентство DPA со ссылкой на ответ правительства ФРГ на парламентский запрос Левой партии.

Юридический механизм санкций за преступления в киберпространстве был согласован в ЕС в 2019 году, но до сих пор не применялся. Он предусматривает введение ограничительных мер в отношении хакеров - в частности, запрет на въезд в сообщество, заморозку активов. О том, что Германия запускает процедуру активации этого механизма, стало известно еще в мае.

В начале мая 2020 года Генпрокуратура ФРГ объявила в международный розыск россиянина Дмитрия Бадина по подозрению в участии в этом кибернападении. Немецкие правоохранители считают, что он является членом хакерской группы Fancy Bear. Российская сторона неоднократно отвергала обвинения в причастности к этим хакерским нападениям. Ни одно из силовых ведомств ФРГ не предоставило никаких доказательств в поддержку версии о связях киберпреступников с Москвой.

По данным агентства, ФРГ в прошлом месяце представила партнерам по ЕС "объемный пакет доказательств" на основании расследования германских правоохранителей, а также из открытых источников. Представитель Левой партии Андрей Хунко заявил, что не считает доказанной причастность РФ к кибернападению и поэтому считает введение санкций неуместным.

Кибератака на сети Бундестага началась 30 апреля 2015 года. Многие депутаты тогда получили одинаковые электронные письма якобы от ООН. В них находилась вредоносная ссылка. С целью помешать распространению вируса немецким органам пришлось даже временно отключить всю IT-систему Бундестага. Всего было похищено не менее 16 Гбайт данных, включая электронные письма парламентариев.