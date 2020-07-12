Президент Сербии заявил о возобновлении диалога Белграда и Приштины при посредничестве ЕС

БЕЛГРАД, 12 июля. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич заявил в воскресенье о восстановлении диалога между Белградом и Приштиной при посредничестве Европейского союза.

"Диалог под покровительством ЕС после 20 месяцев перерыва продолжается. Договорились о темах встречи в Брюсселе в четверг", - написал Вучич на своей странице в Instagram.

10 июля президент Вучич назвал "нереалистичными" требования Приштины, выдвинутые на прошедшем видеосаммите с участием лидеров Германии, Франции, ЕС, Сербии и представителя непризнанного Косова. По его словам, в Приштине требуют сохранения "территориальной целостности" и конституции Косова, а также "долгосрочного взаимного признания" и членства в ООН, после чего выражают готовность "заниматься вопросом пропавших без вести и вопросами возмещения военного ущерба".

8 июля Вучич, уезжая в Париж на переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, заявил в обращении к согражданам, что будет всеми силами бороться за интересы Сербии. В то же время первый вице-премьер, глава МИД страны Ивица Дачич отметил, что переговоры в Париже и Брюсселе - лишь первый шаг к восстановлению диалога и вопрос признания Косова не стоит в сербской повестке.

Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года. В 2010 году независимость края признал Международный суд ООН. В настоящее время Республику Косово, по версии Сербии, признали 93 страны, 95 не признали, а еще пять не высказали свою позицию. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Греция, Израиль, Индия, Испания и Китай.