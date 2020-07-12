Армения и Азербайджан обменялись обвинениями в артиллерийских обстрелах на границе

БАКУ, 12 июля. /ТАСС/. Минобороны Азербайджана сообщило в воскресенье об обстреле позиций армии страны подразделениями ВС Армении из артиллерийских установок на участке границы, проходящем по территории Товузского района. По версии Баку, обе стороны понесли потери.

"Начиная с полудня 12 июля подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушив режим прекращения огня на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы, подвергли обстрелу наши позиции из артиллерийских установок", - говорится в сообщении оборонного ведомства Азербайджана. По его данным, имеются потери с обеих сторон, их число не уточняется.

"В настоящее время идут бои на этом направлении", - отметили в Минобороны Азербайджана, добавив, что ВС республики контролируют оперативную обстановку.

Министерство обороны Армении в свою очередь сообщило, что азербайджанские вооруженные силы подвергли артиллерийскому обстрелу позиции армянской армии на армяно-азербайджанской государственной границе в направлении Тавушской области республики.

"Сегодня в 12:30 (11:30 мск - прим. ТАСС) азербайджанские ВС по непонятным для нас причинам на машине УАЗ попытались нарушить госграницу Армении в направлении области Тавуш. После предупреждений армянской стороны азербайджанские военнослужащие, оставив машину, вернулись на свои позиции. После этого военнослужащие Азербайджана опять попытались захватить армянскую позицию, подвергнув ее артиллерийскому обстрелу", - отмечается в сообщении.

Как уточняется в заявлении, после ответа армянской стороны азербайджанские военнослужащие отступили, у них есть потери. "Со стороны армянских ВС потерь нет", - указано в сообщении оборонного ведомства республики.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с сопредседателями - Россией, США и Францией.