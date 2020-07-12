Председательство ОБСЕ запустило отбор кандидатов на должность генсека и глав институтов

ВЕНА, 12 июля. /ТАСС/. Представители 57 государств - участников Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не смогли достичь консенсуса по вопросу продления полномочий на новый трехлетний срок действующих руководителей институтов этой организации, в том числе генерального секретаря Томаса Гремингера. Об этом сообщило в воскресенье действующее председательство Албании в ОБСЕ.

"Председательство Албании в ОБСЕ объявило о начале процедуры отбора кандидатов на должности генерального секретаря ОБСЕ, директора Бюро по демократическим институтам и правам человека [БДИПЧ], верховного комиссара по делам национальных меньшинств, представителя по вопросам свободы СМИ. Председательство сожалеет, что 57 государств-участников не смогли достичь консенсуса по вопросу переназначения четырех должностных лиц, занимающих в настоящее время эти должности", - говорится в заявлении ОБСЕ.

Представители государств ОБСЕ на протяжении нескольких недель обсуждали вопрос продления на новый трехлетний срок действующих четырех руководителей, полномочия которых истекают 18 июля 2020 года. Как отмечает албанская сторона, повторное назначение четырех действующих кандидатов могло бы позволить обеспечить непрерывность работы организации в условиях пандемии коронавируса.

Председательство предостерегло, что снижение приверженности устойчивой работе исполнительных структур создает серьезные проблемы для эффективности многостороннего механизма дипломатии. В связи с этим председательство рекомендовало государствам ОБСЕ придерживаться кооперативного и конструктивного подхода в процессе назначения кандидатов на эти должности.

"Для достижения консенсуса по вопросу замещения этих должностей на Совете министров [иностранных дел] ОБСЕ (СМИД - прим. ТАСС) в Тиране в декабре председательство просит государства-участники выдвинуть кандидатов на четыре должности к 18 сентября 2020 года", - подчеркивается в заявлении.

В ОБСЕ нет консенсуса

10 июля в Вене прошло заседание подготовительного комитета постоянного совета ОБСЕ, где обсуждался вопрос пакетного продления с 19 июля мандатов четырех руководителей исполнительных структур: генсека Томаса Гремингера, главы БДИПЧ Ингибьерг Сольрун Гисладоттир, верховного комиссара по делам национальных меньшинств Ламберто Занньера, представителя ОБСЕ по свободе СМИ Арлема Дезира. Решения в ОБСЕ должны приниматься консенсусом, однако предложение албанского председательства о пакетном продлении не получило поддержки из-за позиции отдельных государств. Против продления мандата Дезира выступил Азербайджан, против продления мандата Гисладоттир - Таджикистан. В этой связи албанская сторона должна выработать временное решение о замещении должностей до заседания СМИД ОБСЕ в декабре 2020 года. Как ожидается, постоянный совет ОБСЕ обсудит соответствующий вопрос на заседании 16 июля.

Европейская федерация журналистов сообщила в пятницу, что представители Азербайджана и Таджикистана заблокировали продление мандата представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира на новый трехлетний срок. В адрес правительств этих двух стран прозвучал призыв выполнить их международные обязательства и поддержать продление мандата Дезира до истечения его срока действия 19 июля.

В 2017 году постоянный совет ОБСЕ также на протяжении долгого времени не мог прийти к консенсусу по утверждению кандидатов на замещение четырех вакантных руководящих постов. Прорывного решения тогда удалось добиться на неформальной министерской встрече ОБСЕ в австрийском Мауэрбахе.