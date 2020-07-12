Глава юркомитета Сената США разрешит вызвать на слушания бывшего спецпрокурора Мюллера

ВАШИНГТОН, 12 июля. /ТАСС/. Председатель юридического комитета Сената Конгресса Линдси Грэм (республиканец, от штата Южная Каролина) собирается вызвать на слушания для дачи показаний бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера, занимавшегося расследованием инкриминируемых России попыток вмешательства в американский избирательный процесс в 2016 году. Об этом американский законодатель написал в воскресенье на своей странице в Twitter.

"Очевидно, господин Мюллер готов и способен защищать свое расследование в авторской статье в газете The Washington Post. Демократы в юридическом комитете Сената ранее обращались с запросом на то, чтобы вызвать Мюллера для дачи показаний юридическому комитету Сената по поводу его расследования. Этот запрос будет одобрен", - заявил сенатор.

В субботу Мюллер опубликовал авторскую статью в газете The Washington Post. На протяжении всего материала он указывал на важность и целесообразность расследования, которое президент США Дональд Трамп называет "охотой на ведьм".

Контролируемый республиканцами юридический комитет Сената 11 июня большинством голосов поддержал наделение председателя Линдси Грэма полномочиями выписать повестки для более 50 человек. В их числе - экс-директор ФБР Джеймс Коми, его преемник Кристофер Рей, советник по национальной безопасности в администрации бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс, а также экс-глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джон Бреннан. Это решение позволяет Грэму вызывать любого из них, не запрашивая предварительно одобрения остальных членов комитета в каждом конкретном случае. 4 июня аналогичные полномочия предоставил сенатский комитет по внутренней безопасности и правительственным делам своему председателю Рону Джонсону (республиканец, от штата Висконсин).

"Ураган перекрестного огня"

В июне в юридическом комитете Сената прошли слушания с участием бывшего первого заместителя министра юстиции США Рода Розенстайна. Они стали первыми в серии заседаний, посвященных вопросу о том, как велось начатое в 2016 году расследование ФБР, получившее кодовое название Crossfire Hurricane, что можно перевести как "ураган перекрестного огня". Об их проведении Грэм объявил в середине мая, отметив, что слушания будут касаться также вопросов о снятии Министерством юстиции США обвинений в отношении бывшего помощника Трампа по нацбезопасности Майкла Флинна, получении ФБР санкции на слежку за бывшим советником предвыборного штаба Трампа Картером Пейджем.

Кроме того, будет затронут вопрос о том, следовало ли назначать бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера для проведения расследования позднее опровергнутого сговора между властями РФ и республиканцем Трампом. По итогам слушаний комитет к октябрю 2020 года намерен опубликовать доклад на эту тему.

Трамп и представители его администрации неоднократно обвиняли сотрудников спецслужб США в том, что те вели слежку за его предвыборным штабом. Расследованием инкриминируемых России попыток вмешательства в американский избирательный процесс в 2016 году занимался около двух лет спецпрокурор Роберт Мюллер. По итогам расследования он утверждал, что Россия пыталась оказывать воздействие на ход президентской избирательной кампании в США. При этом Мюллер признал, что расследование не выявило сговора выигравшего выборы Трампа с Россией. Трамп неоднократно называл ведущееся расследование "охотой на ведьм" и отрицал все обвинения в сговоре с Москвой. РФ также много раз отвергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.