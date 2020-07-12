В США заявили, что сбежавшие на Запад ученые из Уханя обвинили Китай в начале пандемии

ЛОНДОН, 12 июля. /ТАСС/. Сотрудники лаборатории в Ухане, которая оказалась в центре мирового внимания после распространения коронавируса нового типа, бежали из страны и сотрудничают с западными спецслужбами. С таким утверждением выступил в воскресенье на страницах британской газеты Sunday Mirror бывший помощник президента США Стив Бэннон.

По его информации, "определенные перебежчики работают" Федеральным бюро расследований (ФБР), "чтобы попытаться сложить вместе [информацию о том], что произошло" в лаборатории Уханя. Он высказал мнение, что упомянутое учреждение "ужасно управлялось".

"Они пока не говорят с прессой, но есть люди из лаборатории Уханя и из других лабораторий, которые приехали на Запад и оборачивают свидетельства в сторону виновности Коммунистической партии Китая. Я думаю, что люди будут шокированы", - заявил изданию экс-советник американского президента Дональда Трампа. "Люди из этих лабораторий покидали Китай и Гонконг с середины февраля, [разведка США] вместе с [британской службой контрразведки] МI-5 и [службой британской внешней разведки] МI-6 пытаются подготовить очень доскональное судебное дело", - добавил он.

Бэннон в 2016 году занимал одну из ключевых должностей в предвыборном штабе Дональда Трампа. Позже он был назначен на созданный в Белом доме пост главного стратега администрации. Однако в августе 2017 года он принял решение уйти в отставку. СМИ тогда утверждали, что его отношения с Трампом серьезно осложнились. Бэннон ранее высказывался в поддержку объединений правого и ультраправого толка.

В статье не приводятся комментарии ни спецслужб США или Великобритании, ни позиция официального Китая по поводу утверждений Бэннона.

Обвинения со стороны США

Госсекретарь США Майкл Помпео ранее заявил о наличии у Вашингтона доказательств того, что коронавирус якобы начал распространяться из лаборатории в Ухане. В свою очередь Трамп указал на то, что коронавирус мог покинуть Уханьский институт вирусологии из-за некомпетентности персонала.

В апреле официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что версия об искусственном создании коронавируса не подкреплена какими-либо доказательствами. Так он прокомментировал публикацию американского телеканала Fox News о том, что первым заразился коронавирусом некий сотрудник лаборатории в Ухане.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 12,7 млн человек, около 565 тыс. умерли.