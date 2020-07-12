Экзитпол: Анджей Дуда побеждает на президентских выборах в Польше

ВАРШАВА, 12 июля. /ТАСС/. Баллотирующийся на второй срок действующий президент Польши Анджей Дуда побеждает во втором туре выборов главы государства. Об этом свидетельствуют результаты экзитпола, распространенные Польским телевидением в воскресенье после закрытия избирательных участков.

Согласно подсчетам социологов, Дуда набрал 50,4% голосов. Его конкурент - мэр Варшавы Рафал Тшасковский, представляющий крупнейшую оппозиционную партию "Гражданская платформа", - получил, по предварительным данным, 49,6% голосов.

Дуда заявил, что рад своей победе во втором туре президентских выборов, но признал, что результаты предварительные.

"Я рад своей победе", - сказал он, выступая после завершения голосования. "Выиграть выборы при почти 70-процентной явке - это небывалое событие", - отметил он, поблагодарив всех соотечественников за активную гражданскую позицию.

Тшасковский в свою очередь убежден, что окончательные итоги второго тура выборов будут в его пользу.

"Мы говорили, что будет близко. Так и есть. Но я абсолютно убежден, что мы победим. Нужно только подсчитать голоса", - сказал политик. "Я убежден, что если мы подсчитаем каждый голос, один за другим, то мы победим", - добавил он.

Как проинформировали ранее представители центра Ipsos, статистическая погрешность их исследования составляет около 2%. По результатам опроса, явка составила 68,9%. В первом туре, по официальной информации, активность избирателей оценивалась в 64,51%.

О голосовании

Ровно в 21:00 по местному времени (22:00 мск) в республике закрылись участки, проработавшие 14 часов, и началась процедура подсчета голосов.

Государственная избирательная комиссия представит официальные результаты в течение 48 часов. По словам ее секретаря Магдалены Петжак, крайний срок подведения итогов голосования - поздний вечер вторника. "Если получится, то это произойдет в ночь с понедельника на вторник. Возможно, в понедельник поздно вечером. Все зависит от скорости поступления протоколов из-за границы", - отметила она.

Согласно данным избиркома, выборы прошли спокойно, без серьезных нарушений и инцидентов. Несмотря на пандемию коронавируса нового типа, поляки проявили активность и массово пришли на участки. У многих из них с раннего утра выстраивались очереди. Волеизъявление проходило с соблюдением усиленных санитарных мер.

Первый тур выборов президента Польши состоялся 28 июня. По его итогам никому из 11 кандидатов не удалось набрать более 50% голосов избирателей. Поэтому проводился второй тур с участием только двух претендентов на высший государственный пост - баллотирующегося на второй срок действующего президента Анджея Дуды и мэра Варшавы Рафала Тшасковского от крупнейшей в стране оппозиционной партии "Гражданская платформа".

Президентские выборы проводятся в Польше раз в пять лет. Один человек может занимать высшую в стране должность не более двух сроков подряд. Дуда стал главой государства в 2015 году, опередив во втором туре Бронислава Коморовского, который был избран в 2010 году после гибели в авиакатастрофе под Смоленском президента Леха Качиньского. Ранее два срока подряд проработать на посту польского лидера удалось только Александеру Квасьневскому, который руководил республикой после Леха Валенсы в 1995-2005 годах.