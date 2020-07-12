Азербайджан сообщил о гибели трех своих военнослужащих на границе с Арменией

БАКУ, 12 июля. /ТАСС/. Число азербайджанских военнослужащих, погибших в воскресенье в результате боестолкновения на границе с Арменией, возросло до трех. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Ранее ведомство проинформировало о гибели двух и ранении пяти служащих вооруженных сил.

"Несмотря на усилия врачей, также скончался тяжелораненый солдат <...>", - говорится в сообщении.

В воскресенье Минобороны республики сообщило о попытке подразделений ВС Армении атаковать позиции азербайджанской армии на товузском направлении границы с использованием артиллерии и завязавшемся бое. По утверждению оборонного ведомства, в результате принятых мер противник понес потери и был отброшен назад.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с сопредседателями - Россией, США и Францией.