Финляндия открывает границы для поездок почти в 20 стран Европы

ХЕЛЬСИНКИ, 13 июля. /ТАСС/. Финляндия с 13 июля снимает введенные из-за пандемии коронавируса ограничения на поездки почти в 20 европейских стран.

Как сообщило правительство Финляндии, среди государств, в которые и из которых с понедельника можно путешествовать без ограничений, - Австрия, Андорра, Бельгия, Греция, Италия, Кипр, Словакия, Швейцария и другие. Критерием для снятия ограничений является текущая эпидемическая ситуация в этих странах - до восьми новых случаев коронавируса на 100 тыс. населения в течение предшествующих двух недель. Каждые две недели ситуация будет рассматриваться повторно.

Вместе с тем ограничения по въезду в Финляндию будут продлены для Великобритании, Испании, Польши, Португалии, Франции, Чехии, Швеции и некоторых других стран Европы. Кроме того, будут разрешены поездки по работе и неотложным обстоятельствам между Финляндией и рядом третьих стран, в том числе Австралией, Алжиром, Грузией, Руандой, Таиландом, Уругваем, Японией. Всего речь идет об 11 государствах, России в этом списке нет.

В пятницу финский кабмин сообщил, что до 11 августа продлевает часть ограничительных мер на границах для ряда стран, в том числе РФ. В аэропортах для граждан стран, с которыми Финляндия еще не открыла границы, будет возможность транзита. Кроме того, в Финляндию смогут приехать, независимо от национальности, члены семей финских граждан.

Как пояснили ТАСС в генконсульстве Финляндии в Санкт-Петербурге, речь здесь идет только о супругах и несовершеннолетних детях, а также родителях несовершеннолетних детей. "Кроме того, российская граница сейчас закрыта для выезда оттуда по визам, за рядом исключений", - добавили в генконсульстве.

В Финляндии число новых случаев инфицирования коронавирусом в воскресенье увеличилось на три, до 7 294. С начала пандемии зафиксировано 329 летальных исходов. Замедление темпов пандемии в стране продолжается, за прошедшую неделю прирост новых случаев составлял менее 10 в сутки.

С 19 марта по 13 мая границы Финляндии были закрыты. С 14 мая границы внутри Шенгенской зоны открылись для поездок в рабочих целях и при неотложных обстоятельствах, возобновилось обучение в школах и дошкольных учреждениях. С 15 июня Финляндия открыла границы для поездок в страны Балтии и государства Северной Европы, за исключением Швеции.