Президент Сербии опроверг утверждения о "российском следе" в белградских протестах

Отвечая в воскресенье в эфире канала TV Pink на вопрос, имеет ли Россия отношение к организации протестов, Вучич заявил: "У меня нет ни одного доказательства этого". Комментируя отмену встречи с послом России в Сербии, которая планировалась на 8 июля, президент сообщил, что она была отменена по техническим причинам: "По техническим причинам [была отменена], завтра я встречаюсь с послом России".

В то же время Вучич заявил, что "одинаково не испытывает счастья" в связи с деятельностью части американских, немецких и российских СМИ, поскольку не видит между ними разницы.

Ранее МИД РФ раскритиковал сообщения отдельных СМИ о "российском следе" в беспорядках в Белграде. "Очевидно, авторы данного вброса стараются идти в русле известных конспирологических стереотипов своих спонсоров, которым всюду мерещится "рука Москвы". Речь на самом деле идет о низкопробной заказухе, преследующей одну цель - бросить тень на российско-сербское партнерство", - сказано в заявлении.

Во вторник Вучич объявил о введении в Белграде комендантского часа в связи с пандемией коронавируса с вечера пятницы до утра понедельника. Граждане не поддержали решение сербского лидера и, не дожидаясь окончания его обращения к нации, вышли на улицы. После подключения к акциям радикальных групп мирный протест перерос в попытку штурма здания парламента. После этого начались полномасштабные столкновения полиции и демонстрантов, которые продолжились и на следующий день.

Как сообщило национальное телевидение Сербии, в четверг в Белграде за участие в беспорядках были задержаны граждане Израиля и Киргизии. В свою очередь издание "Ало" сообщило, что в протестах в Белграде принимали участие наемники американской частной военной компании Blackwater - граждане Сербии, которые ранее воевали на востоке Украины на стороне украинских вооруженных сил.