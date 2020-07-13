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СМИ: аравийская коалиция сбила две ракеты, запущенные с территории Йемена

Подробности пока не приводятся

ТАСС, 13 июля. Силы коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, сбили две баллистические ракеты и шесть беспилотных летательных аппаратов, запущенных в направлении королевства с территории Йемена, где действуют хуситы - сторонники мятежного движения "Ансар Аллах". Об этом сообщил в понедельник телеканал Al Arabiya со ссылкой на представителя коалиции полковника Турки аль-Малики.

По его информации, запуск был осуществлен с территории йеменской столицы, города Сана. Подробности пока не приводятся.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в страну в марте 2015 года коалиции под саудовским предводительством. Тогда получившую название "Буря решимости" операцию против установивших контроль над значительной частью Йемена мятежников поддержали Бахрейн, Катар, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты. К ним присоединились Египет, Иордания, Марокко, Пакистан и Судан. Позднее было объявлено о прекращении "Бури решимости" и начале операции "Возрождение надежды".

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ЙеменСаудовская Аравия
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