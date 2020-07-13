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Ситуация на Корейском полуострове

СМИ: США направили в Японию самолет-разведчик для отслеживания военной активности КНДР

Ранее возле Корейского полуострова осуществлял полет американский разведчик RC-135U Combat Sent

СЕУЛ, 13 июля. /ТАСС/. США перебросили стратегический разведывательный самолет RC-135S Cobra Ball на свою авиабазу Кадена на японском острове Окинава, - вероятно, для усиления мониторинга ситуации в КНДР. Об этом сообщило в понедельник южнокорейское агентство Yonhap.

По его данным, самолет прибыл в Японию из штата Небраска, при этом точная дата передислокации не называется.

Агентство отмечает, что в субботу возле Корейского полуострова осуществлял полет американский разведчик RC-135U Combat Sent.

Yonhap подчеркивает, что в последние несколько месяцев разведывательная авиация США резко увеличила число вылетов в районе Корейского полуострова на фоне роста напряженности в регионе.

Теги
ЯпонияСШАКНДРСитуация на Корейском полуострове
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