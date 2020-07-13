{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Выборы президента США - 2020

NYT: Байден побеждает на первичных выборах в Пуэрто-Рико

Как пишет газета The New York Times, бывшего вице-президента США поддержали 67,8% избирателей
Джозеф Байден AP Photo/Susan Walsh
Описание
Джозеф Байден
© AP Photo/Susan Walsh

НЬЮ-ЙОРК, 13 июля. /ТАСС/. Бывший вице-президент США Джозеф Байден, заручившийся достаточной поддержкой делегатов предстоящего съезда Демократической партии для выдвижения кандидатом на выборах главы государства в ноябре, побеждает на первичных выборах (праймериз) в ассоциированном с США островном государстве Пуэрто-Рико. Об этом сообщила в воскресенье газета The New York Times.

На эту тему
Made in USA. Байден разработал экономическую программу к президентским выборам

Как подчеркивает газета, бывшего вице-президента поддерживают 67,8% участвовавших в голосовании жителей Пуэрто-Рико. Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, который 8 апреля вышел из предвыборной гонки, получает голоса 13,5% избирателей.

Обработка бюллетеней еще не завершена. По итогам первичных выборов в Пуэрто-Рико будут распределены голоса 51 делегата, которые на предстоящем в августе национальном съезде демократов поддержат того или иного претендента на выдвижение кандидатом в президенты США от партии. Изначально праймериз в ассоциированном с США островном государстве должны были состояться 28 апреля, однако были перенесены на более поздний срок из-за пандемии заболевания, вызываемого новым коронавирусом.

Байден, согласно последним оценкам The New York Times, заручился поддержкой 2 615 делегатов. Чтобы стать кандидатом в президенты в первом туре голосования на съезде демократов, претенденту необходимо получить голоса 1 991 делегата. Байден преодолел эту отметку 5 июня. Национальный съезд Демократической партии США, на котором Байдена должны назвать кандидатом на высший государственный пост в стране, перенесен из-за пандемии коронавируса на 17-20 августа. Он пройдет в Милуоки (штат Висконсин).

Действующий американский лидер Дональд Трамп также уже получил достаточное число голосов делегатов партийного съезда для выдвижения кандидатом от республиканцев на президентских выборах. 59-е выборы президента США намечены на 3 ноября.

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)Трамп, ДональдСандерс, БерниВыборы президента США - 2020
Торговая война
WSJ: новые меры США в отношении Китая могут быть представлены в начале недели
По данным издания, в администрации Трампа "крайне осторожно подходят к определению пакета мер"
Читать полностью