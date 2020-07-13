Эксперт: многие оппозиционеры в Гонконге перестали выступать за отделение от Китая

ПЕКИН, 13 июля. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Многие сторонники отделения Гонконга от Китая в последнее время пересмотрели свои политические взгляды и перестали поддерживать радикально настроенных оппозиционеров, стремящихся опереться на иностранную поддержку. Об этом рассказал корреспонденту ТАСС в понедельник директор Всекитайской ассоциации по изучению Гонконга и Макао Тянь Фэйлун.

Почему в Гонконге опять протесты?

Уважение к гимну и национальная безопасность. Почему в Гонконге опять протесты?

"Очевидно, что значительная часть лагеря оппозиции уже отказалась от идеи независимости Гонконга. Они стали поддерживать рациональный принцип "одна страна - две системы" и основной закон этого специального административного района, - пояснил он. - Это первое доказательство того, что новый закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге оказался эффективным".

Как уточнил эксперт, большинство жителей Гонконга не одобряет идеи сепаратистов, которые своими агрессивными действиями представляют постоянно возрастающую угрозу для всеобщего благополучия. Тянь Фэйлун напомнил, что радикалы неоднократно демонстрировали абсолютное пренебрежение законодательными нормами специального административного района.

"Местные экстремисты, пользующиеся иностранной поддержкой, "промыли мозги" многим представителям гонконгской молодежи. <...> Своими действиями они поставили под угрозу конституционную основу Гонконга", - отметил он.

По мнению директора ассоциации, новый закон о нацбезопасности стал "эффективным оружием", инструментом, который "позволил обозначить четкую грань между дозволенным и противозаконным". "Таким образом, появилась возможность путем юридических и политических методов эффективно бороться с темными силами, прибегающими к насильственным методам, - добавил Тянь Фэйлун. - Были созданы основополагающие системные факторы ради устойчивого развития и процветания".