WSJ: новые меры США в отношении Китая могут быть представлены в начале недели

НЬЮ-ЙОРК, 13 июля. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа может объявить о введении санкций или других ограничительных мер в отношении Китая уже в начале недели. Об этом сообщила в воскресенье газета The Wall Street Journal.

По данным ее источников, высокопоставленные сотрудники администрации в минувший четверг провели встречу с целью определить пакет мер, которые могут быть применены по отношению к КНР. Проведение аналогичной встречи намечено на "начало недели". Сразу после нее может быть объявлено о введении тех или иных ограничительных мер. При этом, по данным издания, в администрации Трампа крайне осторожно подходят к определению пакета мер, опасаясь того, что они либо не окажут серьезного давления на китайские власти, либо "подвергнут риску американские и гонконгские компании и потребителей".

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил о том, что власти США в ближайшие дни и недели могут ввести в действие значительное количество новых мер в отношении Китая. Он подчеркнул, что они будут касаться отзыва особого статуса Гонконга в отношениях с Вашингтоном. Кроме того, по его словам, власти США рассматривают возможность введения мер в отношении китайского приложения TikTok и социальной сети WeChat. По утверждению О'Брайена, они используются "для получения личных данных американцев, которые затем отправляются в Пекин, где их могут использовать для враждебных целей".