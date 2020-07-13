Премьер Армении возложил на Азербайджан ответственность за дестабилизацию в регионе

ЕРЕВАН, 13 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в понедельник заявил, что военно-политическое руководство Азербайджана будет нести всю ответственность за дестабилизацию обстановки в регионе.

"Вчера азербайджанские ВС прибегли к провокационным действиям и атаковали наши позиции в направлении села Мовсес (Тавушская область Армении - прим. ТАСС). Сегодня утром эти действия возобновились. Таким образом, военно-политическое руководство Азербайджана будет нести всю ответственность за дестабилизацию в регионе", - сказал премьер на внеочередном заседании кабмина.

Пашинян также выразил обеспокоенность действиями Турции, которые, по его словам, направлены на дестабилизацию ситуации в регионе. "Это лучшим образом отражено в заявлении МИД Турции, где ведомство выражает полную поддержку действиям Азербайджана", - добавил он.

В контакте с партнерами

Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян в ходе заседания кабмина отметил, что внешнеполитическое ведомство находится в постоянном контакте с международными партнерами, в том числе странами - членами ОДКБ. "Мы находимся на постоянной связи с генсеком ОДКБ (Станиславом Засем - прим. ТАСС), странами - членами этой организации. "Мы информируем наших партнеров о развитии ситуации", - добавил он.

Пресс-служба Минобороны Армении в понедельник сообщила, что в результате обстрела двое полицейских на границе с Азербайджаном получили легкие ранения.

Обострение ситуации

В воскресенье днем Минобороны Азербайджана сообщило о попытке подразделений ВС Армении атаковать позиции азербайджанской армии на товузском направлении границы с использованием артиллерии и завязавшемся бое. По утверждению военного ведомства, противник понес потери и отступил. Как проинформировали в Баку, в бою погибли два азербайджанских военнослужащих, ранены пятеро. Позднее от полученных ран умер еще один солдат.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с сопредседателями - Россией, США и Францией.

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