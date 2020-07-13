Представитель кабмина Польши рассказал про внешнюю политику страны в случае победы Дуды

ВАРШАВА, 13 июля. /ТАСС/. Победа действующего польского лидера Анджея Дуды на очередных выборах главы государства означает продолжение тесного сотрудничества польского лидера с советом министров и сохранение текущей внешнеполитической линии страны. Об этом заявил в понедельник пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер.

"Победа президента Анджея Дуды - это прежде всего гарантия конструктивного сотрудничества между правительством и президентом. А оно необходимо в контексте стоящих перед Польшей глобальных вызовов в ближайшие несколько лет. Это также и продолжение стабильной внешней политики, которая необычайно важна в период мирового экономического кризиса", - сказал Мюллер Польскому агентству печати.

Второй тур президентских выборов прошел в Польше 12 июля. По итогам обработки 99,97% бюллетеней Дуда завоевал 51,21% голосов, а его конкурент от оппозиции, мэр Варшавы Рафал Тшасковский, - 48,79%. В Государственной избирательной комиссии указали, что результат голосования уже не изменится.