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Совет ЕС обсудит признание Гуайдо временным президентом Венесуэлы

БРЮССЕЛЬ, 13 июля. /ТАСС/. Министры иностранных дел стран ЕС на заседании в понедельник обсудят вопрос признания Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Об этом сообщил глава МИД Словакии Игор Корчок по прибытии на первое с начала карантина очное заседание Совета ЕС на уровне глав внешнеполитических ведомств.

"От имени правительства Словакии я проинформирую Совет ЕС, что мы (власти Словакии - здесь и далее прим. ТАСС) приняли решение (1 июля 2020 года) признать Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Мы хотим способствовать движению к единству ЕС в вопросе признания Гуайдо временным президентом", - заявил он.

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