BBC: глава British Telecom предостерег Лондон от отказа от оборудования Huawei

ТАСС, 13 июля. Запрет на использование оборудования китайской компании Huawei и "быстрое выведение" его действующих компонентов из телекоммуникационных сетей Британии приведет к перебоям в их работе и создаст угрозы безопасности связи. Об этом заявил в понедельник генеральный директор ведущей компании - оператора телефонной и интернет-связи в Великобритании British Telecom (BT) Филип Янсен вещательной корпорации BBC.

По его словам, "в идеале на это потребовалось бы семь лет, однако мы постарались бы сделать данную работу за пять лет". "Нам нужно убедиться, что любое изменение [оборудования] не приведет к риску в краткосрочной перспективе", - уточнил он. Попытки же "очень, очень быстрого отказа от оборудования Huawei грозит созданием ситуации, когда надежность услуг для 24 млн клиентов BT будет поставлена под сомнение в результате возможных перебоев в работе", отметил Янсен.

Как проинформировала ранее газета The Sunday Telegraph, правительство Великобритании уже через несколько месяцев - полгода начнет отказываться от участия китайской компании Huawei в развертывании сетей 5G в королевстве, после изменения оценки рисков британским Центром правительственной связи.

Президент США Дональд Трамп ранее предупредил руководство Великобритании об угрозе сотрудничества королевства с Huawei из-за угрозы безопасности страны. Американская сторона утверждала, что использование оборудования Huawei в британской инфраструктуре связи нового поколения может затруднить обмен информацией по линии разведывательного альянса Five Eyes, в состав которого входят спецслужбы Австралии, Великобритании, Канады, Новой Зеландии и США. Несмотря на это, в январе нынешнего года правительство Британии решило привлечь Huawei к развитию британских сетей связи, но с рядом ограничений. Компании не разрешили быть поставщиком критически важных компонентов, а долю ее оборудования в британских сетях 5G ограничили 35%.

Корпорация Huawei была основана в 1987 году. Она производит телекоммуникационное оборудование, а также потребительские устройства, смартфоны. Продукты и сервисы компании доступны более чем в 170 государствах.