Правозащитники считают, что Лукашенко раньше положенного срока начал агитационную кампанию

МИНСК, 13 июля. /ТАСС/. Белорусские правозащитники считают, что президент страны Александр Лукашенко раньше положенного времени начал агитацию за переизбрание на высший государственный пост.

"Действующий глава государства, выдвигаемый кандидатом в президенты, фактически ведет свою агитационную кампанию, используя преимущества служебного положения", - утверждается в отчете, опубликованном в понедельник на сайте незарегистрированного белорусским Минюстом правозащитного центра "Весна".

В нем приводится информация о поездках главы государства по регионам и встречах на предприятиях, с педагогами, с местными властями, представителями государственных СМИ, на которых, по данным правозащитников, прозвучали обещания повышения заработной платы, давалась оценка достигнутым властью результатам работы.

Правозащитники также высказали мнение, что "созданные властями условия избирательной кампании не соответствуют международным стандартам проведения справедливых, демократических выборов, основанных на принципах равной конкурентной политической борьбы". Так, они отметили, что в СИЗО КГБ остается один из потенциальных кандидатов в президенты, бывший глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико, которого, по данным Минского городского суда, обвиняют в легализации средств, полученных преступным путем, уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и даче взятки. Правозащитники также сообщили, что с начала избирательной кампании в республике поступила информация о задержании как минимум 703 человек, 129 административно арестованных и 252, которым выписан штраф.

Избирательная кампания

Выборы президента пройдут 9 августа. Сбор подписей по выдвижению кандидатов проходил с 21 мая по 19 июня. Регистрация кандидатов будет идти до 14 июля, после этого начнется период агитации. ЦИК сейчас проверяет пакеты документов, поданные для регистрации кандидатами в президенты: Александром Лукашенко, находящимся под арестом экс-главой Белгазпромбанка Виктором Бабарико, сопредседателем движения "Говори правду" Андреем Дмитриевым, экс-депутатом Анной Канопацкой, Светланой Тихановской и лидером партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергеем Черечнем.

Власти Белоруссии неоднократно отвергали обвинения в нарушениях в ходе избирательной кампании.