Посольство Венгрии в РФ удалило сообщение об открытии с 15 июля границ для граждан России

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Посольство Венгрии в Москве удалило со своей страницы в Facebook сообщение о том, что въезд на территорию страны из России будет разрешен с 15 июля.

Изначально на странице венгерского диппредставительства появилось сообщение об изменениях правил въезда в страну с 15 июля. В частности, согласно решению венгерских эпидемических властей, Россия вошла в число стран "желтой" зоны (страны с повышенным риском COVID-19 разделены на "желтые" и "красные" зоны).

Отмечалось, что граждане Венгрии и члены их семей, прибывающие из России, а также лица, не являющиеся гражданами Венгрии, должны пройти медицинское обследование после въезда на территорию страны. Также в диппредставительстве подчеркивалось, что иностранным гражданам с подозрением на коронавирус откажут во въезде в Венгрию.

Позднее на странице посольства в Facebook появилось уточнение, что все введенные ранее условия въезда и ограничения сохраняют силу, меняются только правила, которые касаются санитарных условий въезда. "Правительство Венгрии с 15 июля 2020 года изменяет правила въезда на территорию Венгрии, которые касаются только санитарных условий въезда. Внимание! Все ранее опубликованные условия въезда и ограничения остаются неизменными! Дальнейшие подробности будут опубликованы на нашем сайте в течение дня", - говорится в новом сообщении.

Ранее Роспотребнадзор направил в Минтранс и Росавиацию список из 13 стран, куда Россия может возобновить рейсы на первом этапе, среди которых, в частности, была и Венгрия. В то же время по решению Совета ЕС Россия не вошла в первоначальный перечень государств, с которыми сообщество готово открыть границы. Новая редакция списка "безопасных стран" должна быть подготовлена Советом ЕС к 15 июля.