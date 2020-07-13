Столтенберг: НАТО должна стать "более глобальным" альянсом на фоне усиления роли Китая

БЕРЛИН, 13 июля. /ТАСС/. НАТО в свете усиления роли Китая в мире должна активнее сотрудничать с такими партнерами как Австралия, Новая Зеландия, Южная Корея и Япония. Об этом заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг в опубликованном в понедельник интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland.

"Что касается позиции НАТО по отношению к Китаю, то нужно различать военное присутствие и политические инициативы. Я выступаю за новый, "умный" всемирно-политический подход - более глобальную НАТО", - сказал Столтенберг. "Глобальный баланс сил смещается, и мы должны сохранить наше технологическое преимущество", - отметил он, указав на то, что сейчас Китай находится на пути к тому, чтобы стать лидером, в частности в области искусственного интеллекта.

Генсек альянса также подверг критике действия Пекина в Гонконге, а именно принятие закона об обеспечении национальной безопасности в этом специальном административном районе КНР. "Китай тем самым демонстрирует то, что не разделяет наши представления о ценностях", - считает он. По его мнению, новый закон "подрывает идею "одна страна - две системы".

В то же время Столтенберг подчеркнул, что "Китай для НАТО не является новым противником".