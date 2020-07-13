{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Эрдоган и Путин обсудили по телефону ситуацию в Сирии и Ливии

Президенты Турции и России также обсудили условия сотрудничества в борьбе с коронавирусом

АНКАРА, 13 июля. /ТАСС/. Президенты Турции и РФ Тайип Эрдоган и Владимир Путин провели телефонные переговоры, во время которых обсудили ряд "актуальных вопросов". Об этом сообщили в понедельник журналистам в канцелярии турецкого лидера.

"В ходе переговоров обсуждались шаги по развитию двусторонних отношений, в первую очередь в сфере экономики, а также вопросы сотрудничества в борьбе с эпидемией COVID-19 (вызываемое коронавирусом нового типа заболевание - прим. ТАСС). Также обсуждались события в Ливии и Сирии и региональные вопросы", - отметили в Анкаре.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСирияТурцияРоссияЛивияЭрдоган, Реджеп Тайип
WP подсчитала, что Трамп с момента инаугурации соврал более 20 тыс. раз
Газета отметила, что чаще всего президент США искажал действительность, говоря о том, что "современное состояние американской экономики - лучшее за всю историю страны"
Читать полностью