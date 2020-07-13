Эрдоган и Путин обсудили по телефону ситуацию в Сирии и Ливии

АНКАРА, 13 июля. /ТАСС/. Президенты Турции и РФ Тайип Эрдоган и Владимир Путин провели телефонные переговоры, во время которых обсудили ряд "актуальных вопросов". Об этом сообщили в понедельник журналистам в канцелярии турецкого лидера.

"В ходе переговоров обсуждались шаги по развитию двусторонних отношений, в первую очередь в сфере экономики, а также вопросы сотрудничества в борьбе с эпидемией COVID-19 (вызываемое коронавирусом нового типа заболевание - прим. ТАСС). Также обсуждались события в Ливии и Сирии и региональные вопросы", - отметили в Анкаре.